Katasztrófavédelmi tanácsok:

Az erős széllökésekre vasárnap is számítani kell. A viharos időben zárjuk be a felügyelet nélküli helyiségek nyílászáróit, tegyük biztonságos helyre, vagy rögzítsük a kertben, illetőleg az erkélyen található tárgyakat, hogy a szél azokban, vagy azokat felkapva ne okozzon kárt. Egy a viharos szélben elszabadult tárgy súlyos személyi sérülést is okozhat. Ilyen esetben pedig lehetőség szerint soha ne parkoljunk fa alá. Ha az úttestre faágak estek, amiket mi magunk is el tudunk távolítani, azt tegyük meg.

A folyamatos tájékozódás érdekében kérjük, hogy töltsék le a katasztrófavédelem ingyenes applikációját, a VÉSZ-t. Itt ugyanis folyamatosan elérhetően a legfrissebb időjárási előrejelzések, riasztások és a vármegyében lévő tűzoltói beavatkozások!