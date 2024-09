VASIVÍZ ZRt. közleményben tájékoztatta portálunkat, hogy 2024. október 01-től új belépési díjakat vezet be a szombathelyi fedett uszodában, melyet a VASIVÍZ ZRt. Igazgatósága, majd a tulajdonos Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése is elfogadott és jóváhagyott. Az árjegyzék módosítását a megváltozott gazdasági környezet, az infláció nagysága és az ezek hatására megemelkedett költségek indokolják. A társaság tájékoztatása szerint továbbra is törekszik a komplexum hatékony üzemeltetésére, melynek érdekében, egyeztetve a Tulajdonos SZMJV Önkormányzatával, fejlesztéseket végzett és fog végezni a jövőben is.

A változtatásokkal október elsejétől az érvényes árjegyzék így fest: