Kedves olvasónk, Albert Attila küldött vasárnapi fényképeket, amiket Magyarszombatfán készített, a Tökfesztivál ottani eseményeiről. Ahogy írtuk is: volt itt is kézműves vásár, valamint cserépedényben készült ételek közös elkészítése, sütés-főzése. Lehetett kóstolni, tippeket-tanácsokat adni és kapni, és finom pékáruk is vásárolhatók voltak.

A remek hangulat szépen átjön a képekről: köszönjük!