E szándékot 2023 márciusában erősítette meg a közgyűlés, s a Szova NZrt. tulajdonában lévő 0172/6. hrsz-ú ingatlan vonatkozásában nevesítette a felajánlott területet.

Ezzel cégünk jelentős összegű támogatást nyújt a Kézilabda Akadémia részére. A határozat rendelkezik arról is, hogy az Akadémia a sportcsarnokot saját költségére és kockázatára megterveztesse. Tudomásunk szerint szerepel is a tervezői anyagban, hogy az építési hely egy befásult terület, és a növényzet alatt építési törmelék található. A SZOVA soha nem vállalt kötelezettséget a terület rendezésére, és erre plusz forrást nem tud biztosítani annak érdekében, hogy az Akadémiát anyagilag ezen felül még a továbbiakban is támogassa

- írta a cég vezérigazgatója.

Nagylelkű felajánlás vagy "takarításrendelés"?

Információink szerint a Szova-területről az illegális építési és más hulladék elszállíttatása akár több tízmillió forintba is kerülhet. Nem mindegy, hogy annak költségeit az önkormányzatnak, vagy a terület tulajdonosaként a Szovának, vagy a csarnokot álmodó SZKKA családi közösségének kell kifizetnie.

Ráadásul az SZKKA-kérdésére továbbra sem érkezett válasz: Nemény András polgármester tudott-e arról, hogy a terület illegális hulladékkal szennyezett, amikor annak felajánlásáról döntöttek. A Szova NZrt. vezérigazgatóját kérdeztük arról is, miért most került mindez a nyilvánosság elé, mire úgy válaszolt: "Az ügyvezető igazgató úr (ahogy a fenti válaszomból is kiderül) nyilvánvalóan tudomással bírt a terület adottságairól. Azt, hogy a közvéleményt Ő erről miért csak most tájékoztatta, Őtőle kell megkérdezni".

Újabb kérdést küldtünk így a városházára: miért nem került a 2023. évi közgyűlési döntés előterjesztésébe be az a fontos információ, hogy a terület - amit az SZKKA-nak felajánlanak - illegálisan lerakott, építési törmelékkel és más hulladékkal nagy mértékben szennyezett?!

Mint ismert a polgármester kabinetfőnökét, mint a Szova NZrt. egykori vezérigazgatóját is kérdeztük már az ügyben, ám kérdéseinkre egyelőre nem válaszolt.