Mostanra végzett a Vas Vármegyei Szent Flórián Tűzoltó Szövetség azzal, hogy felmérje a Csönge és Kenyeri térségében történt tűzvész felszámolásában részt vevő önkéntes tűzoltó egyesületek kárait – ismertette Kovács András elnöktől, aki azt is elmondta, egy híján száz egyesület vett részt két héttel ezelőtt a tűzoltásban, közülük 58 Vas és Győr-Moson-Sopron vármegyei egyesülettől kapott visszajelzést a felszerelésüket illető károkkal kapcsolatban.

Az egyesületek többségének a tűzoltó tömlői lettek oda, de sérült vagy tönkrement sok sugárcső, valamint védőkabátok és csizmák is. A károk többségét az okozta, hogy nagyobb széllökések során a tűzoltóknak menekülniük kellett, feláldozták eszközeiket annak érdekében, hogy ne szerezzenek sérülést és mentsék az életüket. Emellett az aljnövényzet okozott sérüléseket a vászonból készült tömlőkön – tudtuk meg az elnöktől, aki azt is elmondta, van olyan egyesület, amely több százezer forintos kárral tért haza a bevetésből, emellett az üzemanyag költségeket is maguk fizették.