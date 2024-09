Hétfőn megérkezett a várva várt eső a térségbe, amely remélhetőleg az utolsó, még izzó, parázsló részeket is eloltja, a tűzoltók befejezhették a szabadtéri tűz oltását. Csütörtök óta helyszíni váltással Vas, Zala, Győr-Moson-Sopron és Veszprém vármegyei hivatásos, önkormányzati és önkéntes tűzoltók oltották a kigyulladt erdőt, a foltokban visszagyulladó gócokat. A kárfelmérés- és felszámolás csak ezután veheti kezdetét, a helyreállítás pedig több évig, sőt, évtizedig is eltarthat.

Tűzvész után: itt állt egy magasles

Menekülő szarvasok, beszorult őzek

Pontos számokat nem tudok mondani, de az elmenekülő szarvasokat kivéve élőlény nem nagyon maradt ezen az ezer hektáron - fogalmazott lapunknak Lőrincz János, a Kemenesaljai Nimród Vadásztársaság. Mint mondta: központi terület égett le, amely egyrészt anyagilag is jelentős veszteséget jelent számukra, másrészt a térség vadállomámányát is nagyban befolyásolja. Megtudtuk: A szarvas nem helyhez kötött állat, elmenekültek a szomszédos területekre, az apróvadak - nyulak, fácánok -, a madarak azonban az őzek többségével együtt bent égtek. Az őz tartja a helyét, többen a kerítésbe szorulva vesztették életüket. Mintegy 20-25 magasles is porig égett, csak a szeg és a lemez maradt belőlük.

Forrás: Horváth Balázs

Ez az egész egy hatalmas tragédia, az összefogást azonban jó volt látni, megélni - fogalmazott a vadásztársság elnöke, aki maga is folyamatosan hordta a vizet, az élelmet a tűzoltóknak.

Információink szerint az erdők túlnyomó többsége magánkézben van, ráadásul sok közöttük az osztatlan közös telek, amely tovább nehezítheti a helyreállítás megszervezését.

A tűzben fatelepek pusztultak el, és a Szombathelyi Erdészeti Zrt. által kezelt 10 hektáros állami terület erdei fenyvese is megsemmisült.

Az akácos minden bizonnyal újra sarjad, a bokros-füves területek is beindulnak, de a fenyőerdőt valószínűleg újra kell telepíteni. A tuskók kiégtek, a fák már most dőlésnek indultak, és ez csak folytatódni fog.

Az agrártárca kiemelten segít

Minden támogatást megadunk a gazdálkodóknak az erdőtüzek elleni védekezéshez és a tűz utáni helyreállításhoz - mondta az Agrárminisztérium erdőkért és földügyekért felelős államtitkára vasárnap Csöngén. Az államtitķár szerint a mostani eset arra világít rá, hogy minden tekintetben komolyan kell venni az erdőtüzek kialakulásának lehetőségét. A legfontosabb most a Vas vármegyében már csaknem ezer hektárt érintő tűz felszámolása, amelyben az önkéntesek és a Magyar Honvédség mellett a helyi állami erdészeti társaság, valamint a Szombathelyi Erdészeti Zrt. szakemberei is mindenben segítik a katasztrófavédelem munkáját - nyilatkozta a Magyar Nemzetnek Zambó Péter államtitkár. - Az erdők Magyarország zöldvagyonának legfontosabb elemét jelentik, pozitív szolgáltatásaik az egész társadalom számára elérhetők, ezért megőrzésüket és helyreállításukat a közös agrárpolitika részeként a kormányzat kiemelten támogatja – fogalmazott az államtitkár, aki kiemelte: Az erdőkárok, mint például az erdőtüzek utáni helyreállításra tízmilliárd forintos keretösszeget különítettek el a költségvetésben.

