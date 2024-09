Több vármegyéből, összesen közel ezren érkeztek hivatásos és önkéntes tűzoltók, mentőcsoportok a helyszínre, akik rendkívül koordináltan és szervezetten teszik a dolgukat, immáron negyedik napja. Ahogy eddig is, jelen pillanatban is ki vagyunk téve az időjárásnak. Szombaton további nehézséget okozott, hogy az erős szél rendkívül változó irányú mozgást eredményezett. Emiatt kellett még nagyobb erőket mozgósítani, és ez miatt kellett a honvédségi képességet is bevonni a védekezésbe – tudtuk meg.

Folyamatos készenlétben - tűzvész Csönge és Kenyeri közötti között

Fotó: CSG

Vámos Zoltán közölte: vasárnap 14 óra környékén ismét 50 kilométer per órás szél fúj a térségben, ami az előző napihoz hasonló. Egész éjszaka erre készültek a katasztrófavédelem munkatársai. Mind a pozíciókban, mind a védekezési felállásban arra vártak, hogy 10 órakor megérkezzen a szél, és ez így is lett. A védekezés ennek megfelelően folyik. Jelen pillanatban lánggal égés sehol nincsen, azokat az izzó gócokat számolják fel, illetve azokat a területeket védik gazdák munkagépek segítségével, amik a szél miatt veszélyeztetettek lehetnek. Jelen állapot szerint lakóépület, lakott terület nincs veszélyben. Bízzunk benne, hogy ez így marad, de rendkívüli módon ki vagyunk téve az időjárásnak.

“A lakosság nélkül sehol se lennénk”

Elképesztő helyzetek, történetek alakultak ki ebben a négy napban. Az érintett települések, Csönge, Kenyeri és a környező Ostffyasszonyfa, Vönöck lakossága a messzebb lévő településekkel együtt, egy emberként mozdult meg. Önkormányzati koordinációban olyan védekezési, pihenési pontok alakultak, és annyi adomány érkezett, amely gyakorlatilag már logisztikai problémát okoz az önkénteseknek.

– A lakosság nélkül sehol se lennénk – tolmácsolta az egyik tűzoltásban résztvevő katasztrófavédő szavait a főispán, aki megköszönve az eddigi adományokat, közölte: – pillanatnyilag nem tudnak több adományt fogadni. Az érintett települések, illetve a Vas Vármegyei Kormányhivatal közösségi oldalán tájékoztatják a lakosságot, ha szükség lesz valamire. Hozzátette: a készpénzfelajánlásokat szintén köszönik, de fogadni nem tudják, minden szükséges eszköz a szakemberek rendelkezésére áll.