- Megtudtam, hogy Sárváron van egy ilyen mobil létesítmény, és gyorsan el is mentem megnézni. Kondora István polgármester úr megosztotta velem az ezzel kapcsolatos maximálisan pozitív tapasztalataikat. Ezt követően aztán felgyorsultak az események és a projektiroda közbenjárásával meg is valósult nálunk is. Fontos kihangsúlyozni, hogy ez a két hónap egyetlen fillérjébe sem kerül az önkormányzatnak, miként a pálya telepítése is ingyenes volt – fogalmazott dr. Szabó Barna, aki ugyan a Fő téren látta volna szívesen az ideiglenes sportlétesítményt, de így is nagyon örül a terv megvalósulásának.

A pályával kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról Tóth András, a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség projektvezetője szólt bővebben.

- A szövetségünk és az Aktív Magyarországért felelős államtitkárság elkötelezett a kerékpározás, a mozgás és a turizmus iránt. Ennek eredményeként tudtunk összesen öt ilyen pumpapályát vásárolni, melyek közül az egyiket most Körmendre telepítettük. Ez egy olyan új sportolási, kikapcsolódási forma, melyet minél több emberrel szeretnénk megismertetni. Úgy gondolom, hogy itt egy új grund alakulhat ki, ahol a gyerekek, érdeklődők a szabadban tölthetik el kellemesen az idejüket – mondta Tóth András.

A tervek szerint a mobil kerékpáros pumpapálya október végéig marad a körmendi Ökocentrumban, ahol a működéshez az önkormányzat biztosít majd technikai személyzetet.