Bükfürdői termelői piac: A Bükfürdői Termelői Piacon tavasztól őszig helyi és környékbeli termelők, kézművesek kínálják portékájukat. A szervezőknek fontos, hogy az itt közreműködő árusok kizárólag olyan portékát kínáljanak, amelyek hagyományos eljárással, helyben vagy a környéken készülnek és magukban hordozzák a fürdőváros és szűkebb környezetének ízét és zamatát. A Bükfürdői Termelői Piac a helyi kultúra és hagyományok központja. A vásárlás mellett különleges programok, kézműves bemutatók, és zenés előadások is várnak az idelátogatókat.

Rábapatyi Termelői piac: A piac tele van illatokkal – frissen sült kenyér, érett gyümölcsök, fűszernövények és frissen szedett zöldségek. Az ide érkezők egy jól összeszokott közösséghez érkeznek, akiknek fontos, hogy az idelátogató pozitív élménnyel és minőségi termékekkel távozzon. Ez egy olyan hely, ahol nemcsak vásárolhatnak, hanem valódi élményben is részesülhetnek az érdeklődők. A piac a Rábapatyi közösség szívében található, ahol a helyi hagyományok és szokások is életre kelnek. A helyi termékek nemcsak finomak, hanem a vidéki élet és kultúra esszenciáját is magukban hordozzák.