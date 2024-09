A Bécstől dél felé haladó A2-es autópálya kora reggel óta újra járható, viszont számos le- és felhajtó továbbra is megközelíthetetlen, és több egyéb út is le van zárva Alsó-Ausztriában. A tömegközlekedésben is problémákat okozott az időjárás: a Linz és Bécs közötti vasúti pálya nyugati szakaszán nem közlekednek a vonatok. Bécsben hétfőn is komoly közlekedési fennakadásokat okozott az árvíz, bár a vízállás valamelyest csökkent. A metróvonalak többségén szakaszos lezárások vannak érvényben, és az osztrák állami vasút (ÖBB) szerelvényei nem közlekednek a fővárost délről és nyugatról elérő vonalakon. A bécsi tűzoltósághoz 24 óra alatt több mint 1300 segélykérés futott be a heves esőzés és a szélvihar miatt. A tűzoltókat többnyire kidőlt fák, leszakadt ágak és víz alá került épületek és pincék miatt riasztották - közölte Gerald Schimpf szóvivő.