Magyar Marcell, a körmendi Zenei Alapfokú Művészeti Iskola tanárának céljai között szerepel, hogy a tanítás és a különböző formációkban való zenélés által minél több emberrel megszerettesse az ütőhangszerek világát. Az „Ütőhangszeres Műhely Magyar Marcellel” című kurzus tematikáját is eszerint építi fel. Célja, hogy a legkülönfélébb kézi ütőhangszerek világával megismertesse a résztvevőket kortól függetlenül, és számukra életre szóló élményt adjon az örömzenélés által. A tíz alkalomból álló tanfolyamon a résztvevők megismerhetik többek között a konga, a bongó, a timbales, a djembe, a handpan és számos kézi ütőhangszer világát, valamint alap ütéstechnikáját. A hallgatók a foglalkozás utolsó óráira akár eljuthatnak az improvizálás és az alapritmusok eljátszásáig is. A műhelyfoglalkozásokon alkalmanként akár húszan is részt vehetnek, így a megtapasztalhatják a kamarazenélés, az együttes játék örömét. Az első, bemutatófoglalkozást, szombaton 10 és 12 óra között tartják az oszkói Közösségi Házban. Regisztrálni a Hegypásztor Kör közösségi oldalán lehet.