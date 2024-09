A védekezésben a legfontosabb az emberi jelenlét, a szakembereinek, a vízügyesek, a társszervek, illetve az önkéntesek jelenléte is - mondta V. Németh Zsolt, vízgazdálkodásért felelős államtitkár, Vas vármegye 3. számú egyéni választókerületének országgyűlési képviselője a közösségi oldalára feltöltött videójában. - Szót kell ejtenünk arról is, milyen beruházások valósultak meg az elmúlt években, hiszen ezek javítják az esélyeinket. Az egyik, a Gönyün, a Mosoni-Dunánál lévő műtárgy, amely egyaránt szolgálja a vízpótlást is, hiszen tudja kezelni az alacsony és a magassal vízzel járó szélsőségeket is. Mit tesz az a mostani helyzetben? Ez az a műtárgy, ami képes arra, hogy megakadályozza, hogy az emelkedő Duna visszaduzzassza a Mosoni-Dunát, és ezáltal védjük Győr városát. Kisebb lesz lesz az árvíznek a területi és időbeli kiterjedése. Kisebb ráfordítás, kisebb költség kell a védekezéshez.