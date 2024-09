Vasárnap 17 órakor Szentgotthárdon találkozott V. Németh Zsolt államtitkár is Láng Istvánnal, az Országos Műszaki Irányító Törzs vezetőjével. Jelen volt Vámos Zoltán főispán a területi védelmi bizottság elnöke, dr. Bognár Balázs tűzoltó dandártábornok, a Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója és Huszár Gábor is.

Fotó: Szendi Péter

Megállapították: az elmúlt évek több milliárdos beruházása most is bizonyít, akárcsak júniusban. Gyakorlatilag elmondható, hogy nem lesz rá szükség: itt III. fokú árvíz ömlött volna át, de a védművek és a szakemberek szépen tették dolgukat. Ez érvényes az előrejelző szolgálatra is: köszönetet mondott nekik is, illetve a társszerveknek is.