Ahogy arról lapunk tájékoztatott, vasárnap, szeptember 15-én négy vasi településen is időközi voksolást tartanak. Ennek oka az, hogy a június 9-i önkormányzati választáson három faluban, Bajánsenyén, Mesterházán és Rátóton szavazategyenlőség volt a polgármesterjelöltek között. Bozsokon elmaradt a polgármesterválasztás, mivel nem akadt induló, ma polgármestert és képviselő-testületet is választanak.

Gáspár Szabolcs Bozsokon adta le szavazatát szeptember 15-én vasárnap, polgármestert és képviselőket választanak a faluban

Fotó: Unger Tamás

Választás Vasban vasárnap: 11 órakor ez volt a helyzet

Bozsokra ugyan csak négy kidőlt fa kikerülésével, de időben odaért a körjegyző is, így ott is időben és rendben indult a voksolás. Vasárnap délelőtt tizenegy órakor mind a négy helyszínen rendben folyt a választás, különleges esemény nélkül. A részvételi adatok nagyjából a megszokottak, számoltak be a jegyzők és választási bizottsági elnökök. Ez többnyire jónak tekinthető, figyelembe véve a zord időjárást: Bajánsenye 31 százalék, Bozsok 25 százalék, Mesterháza 16 százalék és Rátót 28 százalék.

