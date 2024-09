– Az utóbbi néhány évben sokat veszített a súlyából, nem tudjuk pótolni az energiaszükségletét, pedig mindent megteszünk. Néha úgy kell belekönyörögni az ételt – mondják. Müzlit, darált zabot, szecskázott szénát, pelleteket kap. A fogai nagy részét már elveszítette, rágni kevésbé tud, és nem is eszik sokat. Kristálycukorral és olajjal egészítik ki a táplálékát – az előbbit étvágycsinálóként és az energiahiány leküzdésére, utóbbit az emésztés megkönnyítésére alkalmazzák, jól hasznosítja a szervezete.

Viki a 35. születésnapjára májusban oklevelet kapott. Az azt követő nyári hőség a hajlott kora miatt is, nagyon megviselte: kétszer kapott infúziót, és a szakoktatók szerint az őszi frontváltások is hasonló hatásúak lehetnek, összeomolhat a vérkeringése, kólikás is lehet. Most viszont még élénk, jókedvű, ha gondol egyet, még fut is. Beüget az istállóba, körbenéz, szabadon jár-kel a tangazdaság udvarán – volt ideje kiismerni a terepet.