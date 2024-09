A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ oldalán látható fertőzőbeteg-jelentésben a 36. héten (szeptember 2. és 8. között) országosan 22 betegnél jelentettek encephalitis infectiosát – agyvelőgyulladást – a megbetegedéseknél a nyugat-nílusi vírus állt a háttérben és valamennyi megbetegedés hazai eredetűnek bizonyult.

Magát a vírust vándormadarak szállítják – a belőlük szívó szúnyogok viszik tovább az állatokra és az emberre.

Fotó: Illusztráció / Shutterstock

A legfrissebb statisztika szeptember 10-én készült – e szerint 11 vármegyében – Vas nem volt köztük – és Budapesten is találtak már fertőzöttet. Azóta változott a helyzet: lapunk úgy értesült, hogy már vármegyénkben is regisztráltak betegeket, akik kórházba kerültek.

Dr. Schneider Ferenc, a Markusovszky-kórház Infektológiai Osztályának vezetője megerősítette a hírt:

két agyvelőgyulladásos beteget ápolnak, akik nyugat-nílusi lázzal fertőződtek

. Heves fejfájással, eszméletzavarral, mozgászavarokkal kerültek kórházba, egyikük járásképtelen volt.

A megbetegedés előfordulásáról, kórokozójáról, tüneteiről, kezeléséről és megelőzéséről is kérdeztük az orvost.

– Állatról emberre terjedő vírusfertőzés a nyugat-nílusi láz. Emberről emberre nem terjed. Kórokozója a flavivírusok családjába tartozó nyugat-nílusi vírus (WNV), amelyet már 1936-ban azonosítottak, Afrikából indult útjára. 1996 és 2000 között Romániában volt nagy számú megbetegedés, és nagy meglepetésre mintegy 10 százalékos halálozást produkált azoknál, akiknél idegrendszeri szövődményük is volt. Közben a vírus megjelent az amerikai kontinensen is, nagyon sok megbetegedést eredményezett – azóta az egész világon elterjedt. Az állatvilágban bénulást okozott, lovak, hattyúk is estek áldozatul. Magát a vírust vándormadarak szállítják – a belőlük szívó szúnyogok viszik tovább az állatokra és az emberre. A terjesztő szúnyogokról korábban úgy gondoltuk, nem élik túl a teleket, de másként történt. Kiderült, hogy a hazai szúnyogok is képesek hordozni és terjeszteni. Magyarországon is előfordult több eset a 2000-es évek elejétől – a súlyosan megbetegedett embereknek idegrendszeri szövődményeik voltak – vérükből és az agyvízből vett minta mutatta ki a fertőzést. Azóta szinte minden évben volt megbetegedés. Az idei év kiemelkedő – mondja a szakember.