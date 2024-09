Erősen indult a szeptember Vasban: eddig minden hétvégére kijutott a katasztrófákból. Országosan se láttak még akkora tűzvészt, mint, ami múlt hétvégén tombolt Kenyeri és Csönge térségében. Ezen a hétvégén pedig vízügyes szakemberek olyan méretű árhullámra figyelmeztettek a Rába vasi szakaszán, amit még ember nem látott előttünk.

Utóbbit szerencsére megúsztuk, helyette Boris, a ciklon csapott le térségünkre (is). A védelmet irányítók, a katasztrófavédők, az önkéntesek erőn felüli munkája immár második hete nemcsak embert próbáló, hanem sokunk számára lenyűgöző, példaértékű. A nagy bajban is megmutatkozik: ez a megye nehéz időkben is állja a sarat, s, nem utolsó sorban, az itt élők számíthatnak egymásra. Köszönjük!