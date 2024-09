A Dunán 2013 óta nem tapasztalt mértékű árhullám várható. A Szigetközbe lassan megérkezik az árvíz, a Duna többi szakaszán pedig továbbra is felkészülnek az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) szakemberei az árra.

Az indulásról videó is készült, IDE kattinva nézhető meg>>

Korábban megírtuk, a vízügy vasi munkatársai is segítik a védekezést, és most csatlakozik a Vas Vármegyei Kormányhivatal csapata is. Önkénteseket toboroz a Vas vármegyei Tűzoltó Szövetség. - A tűzesetnél számos Győr-Moson-Sopron Vármegyei ÖTE segített, most rajtunk a sor, hogy segítsük az ott élő lakosságot! - olvasható a közleményükben.