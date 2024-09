Egyetemi oktató a BME-n és fejlesztő egy svájci-olasz cégnél

– Bári Gergely, akivel már a Formula Student-es évek alatt kapcsolatba kerültem és azóta is szoros együttműködésben maradtam, korábban Michelisz Norbert versenymérnöke volt. Megfogadtam a javaslatát: aki a motorsportban tevékenykedik, jobb, ha több lábon áll. 2021-ben a Neumann János Egyetemtől a BME-hez igazoltam egyetemi oktatóként. Ott a dr. habil. Zöldy Máté DSc által vezetett Innovatív Járműtechnológiák kutatócsoportban dolgozom, amely a Gépjárművek tanszék hagyományos kutatási területeire építve kutat, fejleszt és oktat közösen az autóiparral, erős hajtáslánc fókusszal. Részt vettem például egy elektromos versenyautó fejlesztési projektjében. S amit megtapasztaltam az ipari környezetben, abból igyekszem minél többet továbbadni a hallgatóknak. A M1RA-nál közben elektromosautó-fejlesztési és egy hagyományos belső égésű projekt is futott – az utóbbi csapatmenedzserévé neveztek ki a 2019-es TCR Europe szezonra. 2020 tavaszán Bári Gergely hívására egy svájci-olasz céghez szerződtem, amelyik akkor indította új sorozatát: a túraautózás elektromos szériáját, már az elektromobilitás jegyében. A cég adta a hátteret, tulajdonolta az induló új sorozat jogait. A különböző autómárkák tőlünk vásárolták az akkumulátort, a motorokat, invertereket, hajtóművet, tehát a hajtásláncot egészen a féltengelyekig. A többi alkatrészről nekik kellett gondoskodniuk. Újdonság volt, hogy az összes csapatra ráláttam az adatgyűjtő rendszerek által. Hasznos tudást szereztem ezzel és az elektromos szisztémával is: a „zöld” szemlélet jegyében például minden versenyhelyszínen ki kellett alakítanunk egy töltőállomást – tüzelőanyag-cellát, mely hidrogénből állította elő az elektromos energiát. Összehasonlíthatatlanul drágább azonban egy elektromos túraautó, mint egy belső égésű motorral működő. 2022-ben Németországban volt az utolsó versenyünk. Még 2023 első felében is a cégnél maradtam, de akkor már a belső égésű motoros autókkal kezdtem foglalkozni már nem fejlesztőként, hanem ellenőri szerepben, a szabályokat betartatva, ami kevésbé jelentett kihívást.