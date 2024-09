A szél alaposan megnehezítette a versenyzők dolgát, különösen a távoli feederzést. Ennek ellenére sokan voltak eredményesek a rövidebb, 30 méteres távon is, de a mezőny java továbbra is a 90 méter feletti dobásokkal kereste a pontyokat és a szép kárászokat. A négy nap alatt a versenyzők összesen 5 156 kilogramm halat fogtak, ami versenyzőnként átlagosan 132 kilogramm fogást jelentett.

A döntőbe jutott: Szabó Bence, Bakó Péter, Bodzsár Norbert Márk, Raffer Kristóf, Ternák Tamás, Végh Attila, Szekeres Csaba, Kató Jozsef, Szigeti László, Wellner Gábor, Somogyi Dávid, Váradi Kristóf, Glück József, Sárvári Lajos

Az augusztus 22–25-én zajló középdöntőnek további két helyszín, a nagykanizsai Csónakázó-tó, t-tó és kiskunhalasi Ezüst-tó adott otthont. Míg a Csónakázó-tavon a pontyok mellett a keszegekkel is kellett számolni, addig az ezüst-tavon a tonnák csatája zajlott. A nagykanizsai fordulóból tovább jutott Török Zoltán vasi versenyző is így több vasi is esélyes lesz a IX. Freestyle Method Feeder OB bajnoki címre. A legtöbb vízen az alacsony vízszint okozott kényelmetlenséget, az augusztusi versenyek évről-évre veszélybe kerülnek az extrém magas hőmérsékletű és csapadékszegény nyár miatt.

Folytatás a Nógrád vármegyei Maconkán.