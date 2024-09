Szombathely belvárosában kínálnak eladásra egy háromszintes családi házat, amely egy kis átalakítással lehet háromlakásos társasház, vagy két külön bejáratú lakrésszel rendelkező ház, de akár egy ház és vállalkozásra is alkalmas terület. Hogy éppen mire van igénye, szüksége egy bizonyos szempontból mindegy, hiszen, ha a jövőben változik, akkor a házat is tudja az új módosítani. Ezért olyanoknak is ajánljuk, akiknek pörgős és kiszámíthatatlan az élete, nemcsak azoknak, akik tudják, mi lesz velük 20 év múlva!

“Szombathely Belvárosában ajánlom figyelmébe ezt a különleges adottságokkal rendelkező ingatlan!Jelenlegi kialakítás szerint az emeleten konyha-étkező-nappali+ 2 hálszoba, fürdő, wc kapott helyet. (Klímával felszerelve)A külön bejáratú földszinten a 2 szoba, fürdő kialakítása elkészült, a wc és a nappali-konyha rész 80%-os készültségű.A külön bejárattal rendelkező szuterén szinten 4 helyiség található, melynek hasznosítása a leendő tulajdonos elképzelései szerint variálható.Az ingatlan egy 273 m2-es telken helyezkedik el, mely az utcafrontról kapuszínen keresztül megközelíthető. A telek hátsó részével van összeköttetésben a párhuzamos utca, ahonnan a jelenleg üzlethelyiségként funkcionáló melléképület gépjárművel megközelíthető, így akár garázsként is használható.Legyen szó kis,-nagy családról, generációk összeköltözéséről, családi vállalkozásról, befektetésről, ez az ingatlan minden szempontból jó választás lehet.Eddig érdekesnek tűnik?