Nem túlságosan feltűnő a kis lejárat Velem községben, a Petőfi utcában. Picivel a buszforduló után az Avar-szálló felé (bár három jelzett túraútvonal is letér ide). De ha az sétálgató vagy túrázó látogató felkeresi, igazi mesevilág fogadja itt. Ez a Vasa-kút környéke, ahol jó ideje csak nagy óvatossággal lehetett folytatni a túrát. Széttöredezett lépcső, sár, csúszós út fogadta az ide érkezőket. Civil kezdeményezésre, társadalmi munkában a falu 10-15 lakója összeverődött, hogy megszüntessék ezeket az állapotokat. Akadtak, akik két kézzel és szerszámmal vettek részt a munkában, volt, aki pénzzel segített, és többen sütéssel vagy főzéssel járultak hozzá a közös eredményhez.

Velem büszke a felújításra

Forrás: VN/Csepregi Anita

Velem büszke a felújításra

Ami nagyon szép lett, mindenki örömére! És hogy a közös sikert megünnepeljék, jövő vasárnapra egy kis összejövetelt is terveznek a helyszínre – tudtuk meg a település jövendőbeli polgármesterétől, Szabó Zoltántól, valamint a várható alpolgármester, Csepregi Anita részéről. Táblát is avatnak, amire felkerül minden segítő és közreműködő neve az utókor számára. Bíznak benne, hogy addigra a kis szökőkút is működni fog. És itt még nem állnak le: reményeik szerint a közeljövőben a Szerelmesek szigete is sorra kerül, ami szintén a Nutschy-sétányon található, a pár éve felújított fahíd közelében, innen csak pár méternyire.