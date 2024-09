Asztalkő Fesztivál 42 perce

Velemben járt Ágh Péter államtitkár is

Ezrek látogattak ki az Asztalkő Fesztiválra szombaton is. Velemben a Nagyszínpadon este a Duna Művészegyüttes és Péterfy Bori is fellépett a Love Banddel. Ágh Péter államtitkár is részt vett az eseményen.

Merklin Tímea

A Velem-Cák-Bozsok érintettségű, háromnapos művészeti és gasztronómiai Asztalkő Fesztivál gazdag kínálatában volt minden, ami szem-szájnak ingere. Velemben a Stirling-villa mellett számos étel- és italféleségből válogathattak a fesztiválozók, benépesült az udvar. Ágh Péter államtitkár, országgyűlési képviselő és dr. Balázsy Péter vármegyei jegyző koccintanak Velemben, a Stirling-villa udvarán

Fotó: © Cseh Gábor Ágh Péter államtitkár, országgyűlési képviselő, az Asztalkő fesztivál fővédnöke is kilátogatott, lencsevégre kaptuk, amikor a villa udvarán az Asztalkő Fesztivál ötletgazdájával, dr. Balázsy Péter vármegyei jegyzővel koccintott.

