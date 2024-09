Aztán a már megvalósult lépésekről mesél: a hétköznapi miséket is kihozták a templomtérbe a Madonna kápolnából. Szeptember első vasárnapjától a miserenden is változtattak, próbálták családbarátabbá tenni – a reggeli és délelőtti szentmise kicsit később kezdődik. Újra élesztették a vasárnap déli szentmisék hagyományát is, az eddigi tapasztatok szerint nagy igény van rá.

Nem árt, ha tudunk magunkon nevetni..

Roland atya nem tagadja, néha nem egyszerű lelkipásztorként és püspöki helynökként is helytállni, főleg, hogy maximalistának tartja magát. Erőt a rendszeres imádkozásból merít erőt, és igyekszik időt szánni a személyes feltöltődésre is. - Adni csak az tud, akinek van miből. Fontos számomra, hogy felkészüljek a szentbeszédekre, saját magam és mások megerősítésére. Amit mondok, azt magamnak is mondom. A kritikát is elsősorban magamnak fogalmazom meg, hiszen tudom, hogy sok mindenben kiegészítésre szorulok. Ebben segítenek az őszinte papi barátságok, elsősorban közvetlen munkatársaimmal, püspök atyákkal, akiktől mindig őszinteséget kérek. Nagyon fontosnak tartom, hogy az ember megfelelő iróniával saját magán is tudjon nevetni - árulja el.

S hogy mit csinál, amikor éppen nem a templomban van?