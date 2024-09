A Kézműves udvar is számos lehetőséget kínál: tökfaragás, fazekas korongozás, tökös díszek készítése. És ne feledkezzünk meg a Gasztro udvar ínycsiklandozó – nem csak tökös! – kínálatáról sem. Falatozás előtt-után pedig egész nap folyamatosan megtekinthető a hagyományos tökmagolajsajtolás bemutatója, és kóstolni is szabad! Természetesen vannak itt tökös és tájjellegű ételek is.

Kisebb és nagyobb gyerekek nagy örömmel szaladgálnak a szalmabálából épített labirintusban

Forrás: Gombos Kálmán

Túrák, kísérő programok és kínálják magukat, sétálhatunk az Őrségi Nemzeti Park vadonatúj tanösvényén is egy kört, de van itt bölény- és vadlóles is. Meg lehet ismerkedni Csikasszal, a nádifarkassal, vagy könnyű túrát tenni az erdőben, Szalafő környékén. A műemlékegyüttesnél tárlatvezetésen vehetünk részt, ahol tökös kincskereső is fogad, a Nagypajtában pedig népi játékokat lehet megtekinteni és kipróbálni.