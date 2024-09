Miközben az elhúzódó hőhullámok és a nagymértékű aszály miatt világszerte egyre nő az erdőtüzek kialakulásának veszélye, az erdészeti és katasztrófavédelmi rendszerek összekapcsolásával, a katasztrófavédelem speciális erdőtűzoltó eszközparkjának folyamatos bővítésével és közös képzésekkel az ország sokat tett a károk mérséklése érdekében. A következő időszakban újabb erdőtűz-megelőzési pályázati lehetőségeket nyitnak meg, amelyek során mintegy ezer hektáron erdőtűz-megelőzési mintaprojektek indulását segítik.

Mint arról lapunk is írt, Csönge és Kenyeri térségében csütörtökön csaptak fel a lángok a mezőgazdasági területen, ahonnan az erdőterületre is átterjedtek. Az érintett terület nagysága eléri az 1000 hektárt, amelyen belül mintegy 400 hektárnyi, döntő többségében magántulajdonú erdő károsodott eddig. Az oltásban vasárnap is csaknem 300-an vettek részt, köztük a helyi állami erdőket kezelő Szombathelyi Erdészeti Zrt. harminc munkatársa, akik helyismeretükkel, terepjárókkal és kézi munkával, valamint vízszállító tartályok felajánlásával egyaránt segítették az oltási munkákat. A tűz eloltását követően az erdész szakemberek szintén jelentős részt vállalnak a még akár több hétig tartó tűzőrségben, melynek során a tűz újragyulladását kell megakadályozni. Az anyagi kár felmérését a tűz teljes eloltása után tudják megkezdeni, de az erdők esetében akár egy évtizedig tartó helyreállítási munkákra kell számítani - írta a Magyar Nemzet.