A zenészek egyfolytában zenét hallgatnak?

Nem, dehogy! Idő, lehetőség és megfelelő hely is kell hozzá; bár most készül egy kis stúdió, és majd talán ott... De nálam például meghatározó volt a Beatles: gyerekkoromban édesapám lemezeit rongyosra hallgattam, és nagy inspirációt adott a későbbiekben. És megtanultam tőlük azt is, hogy nincs két egyforma album – azaz, a változatosságot, zenei téren is.



Forrás: Cseh Gábor

Hogyan képzelhetjük el a zenekar próbáit és a dalok szerzését?

Amikor megalakultunk, ha volt egy-egy ötletem, azokat „összehegesztettük”, és így jöttek az első dalok. Ahogy teltek az évek, és egyre messzebb jutottunk (térben is időben) egymástól, egyre értékesebbek lettek az együtt töltött idők, és igyekeztünk egyre hatékonyabban kihasználni ezeket. Így jutottunk el Zsennyére, ahol az Alkotótábor kedvéért szabit vettünk ki, és eltöltöttünk ott egy hetet.

Össze is jött egy fél lemeznyi anyag. Ezt szeretnénk később, a jövőben is. Erre már készülünk, terveink vannak, és amíg érezzük ezt a fajta bizsergést, addig azt hiszem, nincs gond, és látszik a jövő is.

Kialakult egy saját, önálló stílusunk. Ez nem Beethoven, de nem is a digitális dalszerzés: komputerek és MI, hanem élő, valódi, „hús-vér” szerzemény. A saját közönségünk a fontos: nekik akarunk tetsző számokat írni.

Mennyire „technikai sport” ez? És itt van még napjaink nagy kérdése: az MI (mesterséges intelligencia). Használjátok-e?

Nem, MI-t zenéhez nem, de albumborító tervezéshez már igen. És hát, hogy mennyire technikai? Nyilván manapság elvárás a tökéletes hangzás, a megfelelő színpadkép, beleértve a fényeket is. És a keverő, hangfalak, meg sok más: elég komoly anyagi befektetés, persze. És a mi generációnkra már általában igaz az, hogy valamennyire értünk is ezekhez – nyilván együttműködve a hangmérnökkel és más szakemberekkel. És valamennyire a hangszer is ide tartozik: be kell valljam, hogy most tíz vagy tizenegy gitárom van… lassan már gyűjtő leszek.