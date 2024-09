Tábori Ottó ikervári költő Iskolám című, 2014-ben, az intézmény 50. évfordulójára írt utolsó verse hangzott el nyitányként. Majd Kissné Tarr Judit igazgató szólt egykori és jelenlegi kollégáihoz, hajdani és mostani diákjaikhoz, köztük a jubiláló osztályok képviselőihez, a szülőkhöz és falubeliekhez.

Kissné Tarr Judit köszöntője

Fotó: Hőbér Szabolcs

Mint mondta, az ünnepen nemcsak az elmúlt hatvan évre emlékeznek, hiszen Ikervárnak 1596-ban már volt iskolája a Rába partján, a templom mellett. 1875-ben több tantermes, emeletes iskola épült, 1903-ban és 1927-ben húztak fel új épületeket a jelenlegi iskola helyén. 1964-ben készült el a mostani emeletes iskola. 1986-ban bővítették, hozzáépült az új szárny – akkoriban a tanulók létszáma meghaladta a 200 főt. 2009-ben kezdődött meg mindkét épület felújítása uniós pályázatból. Sok év telt el, több generáció koptatta az iskola padjait. Jelenleg 8 évfolyamon, 9 osztályban 195 tanuló jár – ismét kinőtték az iskolát. Időközben szervezeti változások is történtek: 2013-tól a Sárvári Tankerületi Központ vette át a fenntartást. Jelenleg Csényében, Pecölben, Sótonyban 1-4. évfolyamon összevont osztályaik működnek, így összesen 237 tanuló jár a Zichy Antónia Általános Iskolába – ismertette az igazgató, aki szólt névadójukról is. Kiemelte: pontosan 136 évvel ezelőtt, 1888. szeptember 28-án hunyt el Zichy Antónia grófnő – ezért is választották az időpontot az emlékezésre, ünneplésre. Kollégáinak megköszönte, hogy megőrizték a hivatásba vetett hitet. – Meggyőződésünk, hogy az iskola mindenkor érték- és kultúrateremtő intézmény, hisszük, hogy a gyermekeket szeretni és biztatni kell, hogy egészségesen fejlődjenek – mondta. Visszatekintve az elmúlt évtizedekre megjegyezte még, hogy tantárgyi, művészeti és sporteredményeik is kimagaslóak falusi iskola létükre. A széksorok közt helyet foglaló jubiláló osztályokat külön köszöntötte.