Ebben is maradtak, később azonban valaki ledobta a tűzoltólaktanya tornyán lévő vörös csillagot, - úgy is maradt egész addig amíg az oroszok be nem jöttek... egy szovjet tiszt délelőtt azt az utasítást adta ki, hogy a vörös csillagnak este hat órakor világítania kell, mint ahogy korábban... ha nem, akkor baj lesz... Szegény anyám, sírva, csirizzel ragasztotta össze a vörös csillagot... de este hat órakor a vörös csillag ugyanúgy világított a város felett, mint korábban...