Szinte minden Vas megyei középiskola képviselteti magát az eseményen. Szerdán délelőtt körbejártunk, és láttunk cukrászokat munka közben, sminkes- és kozmetikus-bemutatókat, mikroszkópos környezetvédelmi és vízügyi technikus előadásokat és látványfőzéssel is színesítették a kínálatot.

Érkezésünkkor épp lecsó készült az egyik ilyen látványstandnál, ahol két nyolcadikos diákkal beszélgettünk, akik - mint elmondták -, már pontosan tudják, merre szeretnének továbbtanulni. Egyikük lakberendezőnek készül a Hefele Menyhért Szakképző Iskolába, míg barátnője kozmetikus szeretne lenni az Oladi Technikumban. Nagyon örültek, hogy a kiállításnak köszönhetően bővebb információkat is kaphatnak mindkét képzésről és iskoláról.

A Sárvári Tinódi Gimnázium standjánál tizedikes diákok, Kovács Brigitta és Gyűrűs-Nagy Boglárka mutatták be a gimnázium osztályait, képzését és közösségi programjait. Elmondták, hogy az idegen nyelvi képzések iránt évről évre nő az érdeklődés, sőt tavaly túljelentkezés is volt. - A standon mindig két tanár és két diák képviseli az iskolát, így a hatodikos, hetedikes és nyolcadikosoknak is könnyebb feltenni a kérdéseiket, hiszen diákként könnyebben kommunikálunk ezzel a korosztállyal - emelte ki Kovács Brigitta, aki a nyelvi osztály tanulója.

A pályaválasztási és képzési kiállítást Vámos Zoltán Vas vármegyei főispán nyitotta meg. Beszédében kiemelte, hogy a kormányhivatal fontos feladata a pályaválasztás előtt álló fiatalok támogatása. Elmondta azt is: a fiatalok figyelmének megragadása és a pályaválasztás támogatása a rendezvény célja, ehhez pedig a kormányhivatalnak szüksége van szövetségesekre, például a középfokú oktatási intézményekre és más képzőhelyekre. Hozzátette, hogy két éve tették meg azt az ígéretet, hogy a rendezvény színvonalát folyamatosan emelni fogják, és idén is sikerült egy innovatív és látványos programot összeállítani.