Az alakuló ülést impozáns környezetben, a Nádasdy-vár dísztermében tartották meg. A napirendek sorában elsőként dr. Komáromi László, a Helyi Választási Bizottság elnöke ismertette a júniusi önkormányzati választás eredményeit:

Az 1-es számú választókerületben Varga Károly, a Fidesz-KDNP jelöltje nyert egyéni mandátumot 383 szavazattal, 49,93 százalékos támogatottsággal.

A 2-es választókerületben Klimits István, a Sárváriakért Egyesület jelöltje lett a képviselő 550 szavazattal, 68,07 százalékkal.

A 3-as választókerületben Dr. Máhr Tivadar szerzett mandátumot 416 szavazattal, 54,03 százalékkal.

A 4-es számú választókerületben Strompová Viktória, a Sárváriakért Egyesület jelöltje lett képviselő 412 szavazattal, 52,15 százalékkal.

Az 5-ös számú körzetben Németh Róbert 526 szavazattal, 62,62 százalékos támogatottsággal nyert.

A 6-os számú választókerületben Vinter István, a Fidesz-KDNP jelöltje lett az egyéni képviselő 382 szavazattal, 50,6 százalékkal.

A 7-es számúban Kondora István 512 szavazattal, 55,96 százalékkal nyert mandátumot.

A 8-as számú választókerületben Varga Jenő, a Fidesz-KDNP jelöltje lett képviselő 621 szavazattal, 63,63 százalékkal.

A választáson egy mandátumot szerzett a FIDESZ –KDNP kompenzációs listája, amellyel Kampelné Kozlovszki Marianna került be a képviselő-testületbe.

A Sárváriakért Egyesületnek két kompenzációs listás képviselője lett Gácsi Tibor és Toldi Tamás.

Letették az esküjét a sárvári önkormányzat újonnan megválasztott képviselő-testülete és Kondora István polgármester a testület csütörtöki alakuló ülésén. Az ülés feladata volt, hogy alpolgármestert is válasszanak: az előző ciklus alpolgármestere, dr. Máhr Tivadar kapta meg a megbízatást újabb öt évre.

Fotó: Mogyoróssy Csongor

Dr. Komáromi László ismertette, hogy a sárváriak 2010, 2014 és 2019 után 2024-ben ismét Kondora Istvánt, a Fidesz-KDNP jelöltjét választották meg polgármesterüknek 4059 szavazattal, ami a voksok 61.56 százalékát jelenti.

Az ismertetést követően az önkormányzati képviselők és a polgármester is letette az esküjét. A polgármester ünnepi beszédében a kollégáinak szóló köszönetnyilvánítását követően elmondta: a Nádasdy-vár dolgozójaként, külsős bizottsági tagként, majd alpolgármesterkén és most polgármesterként is mindig a sárváriak javát igyekezett szolgálni, a várost építő nagy elődök munkáját továbbvinni.