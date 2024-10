Az alakuló ülésen elsőként Szabó József polgármester köszöntötte a megjelenteket, majd Hozbor Imre, a Helyi Választási Bizottság elnöke tartott tájékoztatót az önkormányzati választás eredményéről: Répcelakon június 9-én 2102 fő volt, közülük a választáson 1373 fő vett részt, ami a választópolgárok 65.32 százaléka. A választók 973 szavazattal, ami az érvényes leadott szavazatok 74,45 százaléka Szabó Józsefet, az MSZP jelöltjét választották meg polgármesternek. Képviselők lettek: Boros András (független) 1033 szavazattal, Őri Csaba Dénes (független) 977 szavazattal, Pálla Péter (független) 945 szavazattal, Varga Sándor (független) 867 szavazattal, Horváth Péter (független) 833 szavazattal, Szalainé Kutasi Ildikó (független) 831 szavazattal. Ismertetőjét követően a képviselő-testület tagjai, majd Szabó József polgármester is letették esküjüket.

Alakuló ülést tartottak Répcelakon, Varga Sándor maradt az alpolgármester

Fotó: Winkler Krisztina

Az ünnepélyes pillanatokat követően a testület elfogadta a polgármester illetménye és költségtérítése összegét. Dr. Kiss Julianna jegyző elmondta: törvényileg előírt módon, a megyei jogú városok polgármesterének illetményéhez képest, a város lakosságszámát figyelembe véve arányosított összeg jár a polgármesternek, ami Répcelak és Szabó József esetében havi bruttó 780 ezer forint kiegészítve ugyancsak bruttó 117 ezer forinttal havonta.

Az alpolgármestert titkos szavazáson választották meg. Ezt megelőzte egy szavazatszámláló bizottság felállítása. A szavazás rendben lezajlott, a képviselők egyöntetűen – ismét – Varga Sándort választották meg alpolgármesternek, aki esküt is tett. Megszavazták az ő illetményét is, amit a korábbihoz igazodva ezúttal is 300 ezer forintban határoztak meg 45 ezer forint költségtérítéssel.

A döntéseket követően Szabó József polgármester ismertette a programját a megjelentekkel: a legfontosabbnak azt tartja, hogy a jövőben is maradjon ugyanolyan jó és erős a közbiztonság, az összefogás, a párbeszéd Répcelakon. És arról is beszélt, hogy a terveik között szerepel egy idősek otthona létrehozása.

Zárásképpen a testület meghatározta, hogy a polgármester távollétében mely kollégái helyettesítsék őt a társulási találkozókon.