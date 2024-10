Hivatalosan 1931 óta október 4-én, Assisi Szent Ferenc emléknapján tartják mindenhol az állatok világnapján. Bősze Gabriella intézményvezető viszont arról számolt be, hogy a bucsui bölcsiben ezt picit módosították, és állatok hetét rendeznek.

- A mi intézményünk szakmai programjában kiemelt szerepe van a környezetvédelemnek, ami egyértelműen az állatokkal való törődést is magába foglalja. A gyerekek amúgy már a plüss állatkáik szeretetén keresztül is kötődnek hozzájuk, de a mozgásukat, hangjukat is szíves utánozzák. Ez pedig több készségüket is remekül fejleszti. Ezen a héten a különböző programokkal ehhez szeretnénk hozzájárulni – fogalmazott Bősze Gabriella. Az intézményvezető elmondása szerint az első, hétfői napon Sólyomvári Ludwig, a Klapka György Lovas Polgárőr és Hagyományőrző Egyesület tagozatvezető kapitánya vendégeskedett náluk, aki egy póni vontatta kis szekeret is magával hozott, amivel megkocsikáztatta mind a kilenc gyerkőcöt és természetesen a szülőket, nagyszülőket is.