„Milyen csodás utat jár be az a dal, felfoghatatlan. Múlt héten Azi játszotta Barcelonában, ma pedig ebben a könyvben mutatta meg magát. Most már biztos, hogy hagyunk magunk után valamit. Szent Johanna gimi 8/1” – posztolta Azahriah meglepetésétől még fel sem ocsúdva Kirchknopf Gergő a Facebook-on a kötet címlapjával és a vonatkozó könyvoldallal együtt.

Azahriah koncertjén megszólaló Jó nekem című Ocho Macho dal után ez az újabb meglepetés: Leiner Laura könyvsorozatának 8/1-es részében is előfordul ez a szám - mint csengőhangról beszélnek róla és imádja a szereplő

Fotó: VN/Kirchknopf Gergő

Telefonos megkeresésünkre elmondta: nem is ő, hanem a kislánya, a 12 éves Lola fedezte fel az utalást, és azzal jött a minap: „Apa, híresek vagytok!” – és mutatta ezt az oldalt, ahol a Jó nekem című dalról mint csengőhangról esik szó, és arról az örömről, hogy a szereplő imádja ezt a számot, és idézi: „az öreg raszta tanítja everything’s alright”.

- Lola olvassa a Szent Johanna gimi könyvsorozatot, és most ért a 8/1-es kötethez. Nagyon szeret olvasni, mióta csak megtanult. Tőlünk is ezt látta, mi is olvasunk, ő is rákapott, megy a kis agyában a mozi, miközben falja a könyveket. Mindig törekszik arra, hogy időben végezzen mindennel és még jusson este idő olvasni - mesélte Kirchknopf Gergő, az Ocho Macho frontembere, hozzátéve: az Instagrammon behashtag-elte a poszthoz az írónőt, Leiner Laurát, ő pedig visszaszívezte. Ez is öröm.

Kirchknopf Gergő és a kislány, a 12 éves Lola - ő olvassa most a Szent Johanna Gimi könyvsorozatot, ő találta az utalást az Ocho Macho dalra

Fotó: VN/Kirchknopf Gergő

- A Jó nekem című dal lassan húsz éves, és engem jóleső melegséggel tölt el, hogy másokra is inspirálóan hat. Nagyon durva, hogy múlt héten Barcelonában voltunk, és ott partiztunk a Futballáriumban, majd Azahriah eljátszotta nekem ajándékba ezt a számot a koncertjén, mert tudta, hogy ott vagyok. Nem vette fel a repertoárjára, csak mondta a társainak, hogy készüljenek fel rá, mert ezt is elő fogják adni, majd amikor menet közben kedve lesz. Előző nap adtam neki egy Ocho Macho-s kendőt ajándékba, az volt a koncerten a nyakában – mondta Kirchknopf Gergő meghatottan.

Azahriah és Kirchknopf Gergő Barcelonában partiztak Azi koncertje előtt

Fotó: VN/Kirchknopf Gergő

"Most ez a karrierem csúcsa: Azahriah elénekelte nekem a Jó nekem című dalunkat"

- Azahriah nagyon szerethető srác, nagyon intelligens és alázatos, a generációja képviselője. Lavinaként folyik bennem a hála érzése, hogy ezt tőle megkaptam. Óriási ajándék. Eddig azt mondtam, hogy a karrierünk csúcsa a Sziget Fesztivál Nagyszínpada volt - Robbie Williams előtt játszani, most azt mondom, ez a non plusz ultra, hogy Azahriah a Jó nekem dalunkat énekli.