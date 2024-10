Augusztus utolsó hétvégén Hradec Krlalovéban nemzetközi WDSF versenyen indult a Lorigo Táncsport Egyesület bajnokpárosa Lepsényi Gábor-Faludi Olívia, akik standard kategóriában a döntőbe jutottak, és 5. helyet értek el. Így az idei év Junior II. magyar bajnokaiként képviselhették Magyarországot a szeptemberi standard világbajnokságon, Romániában, Temesváron, ahol 60 párból a 28. helyen végeztek, míg a múlt hét végén Kassán 10 tánc világbajnokságon indultak, ahol 18. helyezést értek el.

Junior II. D Országos Bajnokság, ezüst és bronz érmet hoztak el a Lorigo TSE táncosai

Fotó: VN/Lorigo TSE

A második versenynapon szintén nemzetközi standard táncokban indultak, ahol ezüstérmesek lettek – tudtuk meg Faludiné Lovas Henriettétől, a Lorigo TSE elnökétől.

Szintén szeptemberben került megrendezésre Csömörön az U21 10 tánc Magyar Bajnokság, ahol a Lorigo TSE-t Faludi Bálint-Rózsai Vivien képviselte, akik döntőbe jutva az előkelő 5. helyen végeztek. Ezen a hétvégén Nagykanizsán rendezték meg a D osztályosok országos bajnokságát, ahol sok döntős eredmény született.

Faludi Bálint és Rózsai Vivien az U21 10 Tánc Magyar Bajnokságon a döntőbe jutva az 5. helyen végeztek

Fotó: VN/Lorigo TSE

OB eredmények

Szóló gyerek II D standard OB

Rózsai Barbara 1.hely

Junior I D standard OB

Kocsis Vince György - Vörös Rubina 4. hely

Takács Dániel - Németh Olívia 11-13.hely

Takács Benedek - Nagy Jázmin 14.hely

Junior I D latin OB

Kocsis Vince György - Vörös Rubina 12.hely

Takács Dániel - Németh Olívia 16. hely

Koroknai Axel Péter -Tóth Kinga 17. hely

Junior II D standard OB

Rejtő Máté - Déri Alíz 6.hely

Vörös Miklós - Ferincz Lili 8.hely

Junior II D latin OB

Vörös Miklós - Ferincz Lili 2. hely

Rejtő Máté - Déri Alíz 3. hely

Felnőtt D latin OB

Dobos János - Völgyi Adél 8. hely

Az országos bajnokság kategóriáin kívül klubközi versenyeket is rendeztek:

Klubközi eredmények

Junior I C latin

Takács Benedek - Nagy Jázmin 1. hely

Junior I C standard

Koroknai Axel Péter - Tóth Kinga 1.hely

Junior II C standard

Polányi Koppány Balázs - Polgár Sára Lili 2.hely

Ifjúsági C standard

Polányi Koppány Balázs - Polgár Sára Lili 4. hely

Junior II C latin

Polányi Koppány Balázs - Polgár Sára Lili 1. hely

Ifjúsági C latin

Polányi Koppány Balázs - Polgár Sára Lili 3. hely

Ifjúsági B latin

Udvardi Gergely Balázs - Szabadfi Eszter 3.hely

Felnőtt B standard

Udvardi Gergely Balázs - Szabadfi Eszter 5. hely

Felnőtt B latin

Udvardi Gergely Balázs - Szabadfi Eszter 6.hely