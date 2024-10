Budapesten ünnepi hangulatban várták a „Boldog Iskola” címet elnyerő oktatási intézmények képviselőit, ahol ismét elismerték a jánosházi Batthyány Lajos Általános Iskola lelkes munkáját - tudtuk meg közösségi oldalukról. Az elismerést az iskola részéről Dominekné Bándoli Bernadett tanító vette át, a közös fotón Bagdi Bellával, az országos Boldogságóra Program megálmodójával is szerepelnek. Csík Józsefné, az intézmény vezetője is örömét fejezte ki: „Nagyon büszkék vagyunk, hogy ismét elnyertük a címet! - fogalmazott a pedagógus.

Dominekné Bándoli Bernadett, a Batthyány Lajos Általános Iskola tanítója vette át az elismerést.

Mit jelent a „Boldog Iskola” cím és miért kapta meg a Batthyány Lajos Általános?

A Boldog Óvoda és Iskola címre pályázni lehet minden olyan intézménynek, amely az ELTE Pozitív Pszichológia Kutatócsoportjának kutatásaira és módszertanára épülő Boldogságóra Programban részt kíván venni. A program célja, hogy a gyerekeket megismertesse a boldogság fő összetevőivel és olyan gyakorlatokat nyújtson, amelyek – a pszichológiai kutatások szerint – hozzájárulnak a boldogságérzetük növeléséhez.

A programban részt vevő diákok számára különleges órákat szerveznek, ahol a hála, az optimizmus és a célok megvalósításának témáit dolgozzák fel. Az órák nem csupán ismeretátadást jelentenek, hanem mélyen érzelmi és közösségi élményeket is.

Hogyan hat a program a diákokra?

Az ELTE Pozitív Pszichológia Kutatócsoportjának felmérései alapján a Boldogságóra programon részt vevő diákok optimistábbak és kitartóbbak, és javul a szociális érzékenységük is. Prof. Oláh Attila, a kutatócsoport vezetője, szerint az ilyen órák nagyban hozzájárulnak a tanulók önbizalmának és szociális készségeinek fejlődéséhez. Az eredmények alapján a gyerekek nemcsak jobb tanulmányi eredményeket érnek el, de lelkileg is ellenállóbbá válnak. A program sajátos nevelési igényű gyermekek számára is sikeresen adaptálható, így minden tanuló számára biztosított a részvétel és a boldogságérzet elérésének lehetősége.

Jánosháza és a Boldogságóra

Jánosházán számos boldogságóra zajlott már: legutóbb a hála gyakorlásával foglalkoztak, de a célok elérésének fontosságát is feldolgozták a kicsikkel. Az iskolai közösség méltán büszke arra, hogy ezek az órák pozitív hatással vannak a gyerekek fejlődésére, és hogy ismételten elnyerték a „Boldog Iskola” címet – hiszen a mindennapok örömét és a lelki egészség alapjait így már gyerekkortól kezdve megtapasztalhatják a jánosházi diákok.