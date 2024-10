Megírtuk, minden autóst érinteni fognak az új forgalmi szabályok, amelyek rövidesen életbe léphetnek. Magasabb sebességhatárokat is hozhat a KRESZ jelenleg is zajló felülvizsgálata. Az új szabályok választ arra a kérdésre is, hogy hány éves korig biztonságos vezetni. Csepreghy Nándor, a Építési és Közlekedési Minisztérium államtitkára már tavaly tavasszal Bükfürdőn a 23. Közlekedésfejlesztés és Beruházási Konferencián utalt rá: tervezik a KRESZ felülvizsgálatát, így a zérótolerancia és a sebességhatárok tekintetében is szeretnék a társadalmi vitát megnyitni.

Szerinted, hány éves korig biztonságos vezetni? - kérdeztük olvasóinktól a vaol.hu közösségi oldalán.

A kommentek közül válogattunk, íme a jellemző válaszok:

Ez nem kor kérdése. Kamionsofőr vagyok. Van, olyan 78 éves kollégám, aki a szabadságos időszakokban még elvállal egy két nemzetközi fuvart, és a cég simán rábízza a százmilliós szerelvényt, plusz a rakományt.

Azt is lehetne kérdezni: Hány éves kortól lehet vezetni vagyis mikortól van felelősség tudata egy fiatalnak!?

Ez ember függő ültem olyan 80 éves papika mellet aki simán le vizsgázott volna újra, viszont ültem 30 éves mellett 10 éves gyakorlattal sem adnák neki jogsit

Nem korban hanem egészségügyi állapotban kellene meghatározni. Jelenleg nem elég szigorúak a jogosítvány megtartásához előírt feltételek. Nincs 2 egyforma ember, nem a kor dönti el.

Nem kor függő! Amikor valaki felismeri,hogy már nem igazán alkalmas a feladatra,le kell tenni a jármű vezetésről. Nyilván ahogy idősödünk a reflex is lassabb. El kell ismerni, ha már nem megy!

Ha már úgy érzem hogy nem kéne volán mögé ülnöm biztos le fogom tenni az autót

Nem korfüggő! Van aki lelassul mind fizikai, mind szellemi téren. Addig üljön mindenki volán mögé, amíg biztonságban érzi magát vezetés ķözben nincs félelem érzete, megfelelően működnek a reflexei.

A kor nem meghatározó szerintem.Inkább az hogy mennyit vesz részt a közúti forgalomban Napi szinten ül autóba vagy heti 1-2 alkalommal vagy csak havonta 1x. Mennyire tudja felvenni a ritmust.Ezért 20 évesen friss jogsival is lehet valaki jó sofőr,de ismerek olyat is akinek 20 éve van jogosítványa és évente 3-4 alkalommal vezet csak. Amúgy 30 évesen is rosszul lehet bárki a volán mögött nem kell hogy 60+-os legyen

Sok autós örömére az autópályán is növekedhet a sebességkorlát. Az eddigi KRESZ-szabályok értelmében 130 kilométer/órás sebességben húzták meg a megengedett maximumot, most ez is feljebb ugorhat. A KRESZ átírói megtartanák az eddigi 130 kilométer/órás maximumot, azonban megadnák a lehetőséget az útkezelőknek, hogy egyes sztrádaszakaszokon engedélyezzék a 140 kilométer/órás sebességet