Húsz évvel ezelőtt avatta boldoggá Szent II. János Pál pápa az utolsó magyar királyt, IV. Károlyt a római Szent Péter téren. Az évfordulóhoz kapcsolódóan több hazai és nemzetközi kezdeményezés is született abból a célból, hogy rámutassanak Boldog IV. Károly életszentségének aktualitására. Ehhez tartozik a szombathelyi I. Boldog Károly-díjak átadása is. A Károly Király Imaliga Magyar Tagozata 2004-ben alapította meg az Arany Érdemkereszt kitüntetést, amelynek most a felújított félminiatűr változatát kapták meg a díjazottak. Az Imaliga vezetősége összesen 22 érdemes személyt választott ki az idei kitüntetésre.

A Boldog Károly-díjasok egy része az ünnepségen

Fotó: © Cseh Gábor

Székely János megyés püspök köszöntötte a jelenlévőket, majd úgy fogalmazott: nagy öröm ez a nap, ugyanis sokan vannak, akik azokat a kincseket és értékeket, melyet utolsó magyar királyunk képviselt, ma is hordozzák életükben és munkásságukban. Beszélt Károly életéről is, aki mint elmondta, sokat tett a monarchia idején a békéért és a katonák életének megóvásáért. Ő hozott létre először Szociális Minisztériumot, ami a szegények, az idősek és a betegek segítésére.

A család, a béke, a harmonikus emberi együttélés, a hit továbbadása és az egyház - ezek jellemezték IV. Károly életét és ezt a szellemiséget viszik tovább a díjazottak életükben, akiknek ezúton is gratulálok

- zárta gondolatait a megyés püspök.