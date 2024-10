Várják a Brenner János vértanúhoz kapcsolódó fotókat, naplót vagy más tárgyi emlékeket. Céljuk, hogy ezeket a történeteket, mint térségünk közelmúltjának és identitásának meghatározó részét tovább mesélhessük a fiataloknak és a Szentgotthárdra látogató zarándokoknak. Különösen fontosak számukra a személyes, gyerekkori történetek, benyomások vagy családi legendáriumok; szülőktől, nagyszülőktől halott emlékfoszlányok. Azt szeretnék megörökíteni, hogy mit jelentett, jelent az emberek, a gyerekek számára Brenner János, hogyan emlékeznek rá.

Brenner János szentgotthárdi emlékezete

Fotó: VN/Muraba ETT

Brenner János üzenete

Az összegyűjtött anyagokat - a Messages projekt keretében - egy vándorkiállításon, ifjúsági táborok tervezése során, valamint zarándokutak kialakításához és gazdagításához fogják felhasználni. Az emlékek megosztói részesei lesznek így múltunk feltárásának, s hozzájárulnak ahhoz, hogy a fiatalok és a zarándokok jobban megérthessék a vértanúk üzenetét. Párhuzamosan zajlik Halász Dániellel (Daniel Halas) kapcsolatos emlékek gyűjtése is, így a vele kapcsolatos anyagokat is várják.

A Messages projekt, avagy "El nem mondott történetek" - Zarándoklatok a magyar-szlovén határvidéken kezdeményezés célja boldog Brenner János és a lendvai Halász Dániel vértanú papjaink emlékének megőrzése, közösségünk emlékeinek élővé tétele, valamint ezek bemutatása az ide látogatók és zarándokok számára. A Messages projekt az Interreg VI-A Szlovénia-Magyarország Program keretében, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. A történeteket, fényképeket a Muraba Európai Területi Társulás munkatársai gyűjtik: Papp Bálint és Dancsecs Réka.

Mint Papp Bálinttól megtudtuk, már jönnek is folyamatosan az emlékek, megkeresések, amit ezúton is nagyon köszönnek. Örömmel fogadták - és várják - a Halász Dánielhez kapcsolódó emlékeket is, mert fontos feladatuknak tekintik, hogy őt - és életét - megismertessék az emberekkel és a fiatalokkal.