Bükfürdőn a bontással elkezdődtek a büfésor átépítésének munkálatai. A főzéshez, a tálaláshoz és természetesen az étkezéshez is korszerű és kényelmes lesz az új büfésor a Thermal Terrace mellett. A kiszolgálást rendelésfelvevő terminálokkal gyorsítják, de természetesen a hagyományos kasszákat is megtartják - közölte a termálfürdő az internetes oldalán, ahol látványterveket is megosztottak.

Újabb felújítás Bükfürdőn

Mint megírtuk, a közelmúltban a fürdőn a szociális blokkok újultak meg.