Az én első zarándoklataim igazából kicsi koromban kezdődtek, észrevétlenül. Tizenkét éves koromban a keresztapám elvitt egy több napos biciklitúrára egy hátizsáknyi cuccal, sátorral és aztán még húsz évig minden évben nyáron jártuk a világot két keréken. Valahogy ’úgymaradtunk’. Folyók vagy patakok mentén, követve az áramlásukat, az irányukat vagy épp megkeresve a forrást. Bennem ez mindig egy kaland, egy belső zarándoklat volt, ahol csendben lehettem, ahol még jobban befelé figyelhettem, ahol elvonulhattam a megszokott hétköznapok üteméből egy egészen másfajta ritmust megízlelve. Mindig is úgy gondoltam, hogy nem a teljesítmény, nem a kilométerek, hanem az a jelenlét tett gazdagabbá, amire ott találtam rá. Mondják, hogy egy zarándoklat sosem ér véget, csupán valamely más formában vagy útvonalon folytatódik – vág bele történetébe Franken Vivien. Jól emlékszik arra is, három évvel ezelőtt merült fel benne először a Camino és az útra kelés gondolata, idén nyáron úgy döntött, nincs alkalmasabb idő a mostnál, és lefoglalta a repülőjegyet. A Camino Portugál Part Menti Útszakaszát választotta. – Az volt a szándékom, hogy azon fogok végigmenni, vagy legalábbis: odamegyek az Óceánhoz, a többit pedig majd meglátom. Az Óceán közelsége volt a katalizátor. Egész évben erősen vágytam már látni tengert, a lelkem szomjazta a közelségét. Másrészt azért is erre a szakaszra esett a választásom, mert ez egy kevésbé népszerű és akár két hét alatt is teljesíthető útvonal – fogalmaz.

„Most egyedül kellett mennem.”

Majd így folytatja: – Az elmúlt években a legtöbb időt „odabent” töltöttem, önismereti és árnyékmunkákkal. Ideje volt „odakint” is bejárni az utat, megérezni milyen lehet újra a kaland a külvilágban. Megérezni a fizikai és lelki erőmet, tapasztalni, megvalósítani. Igen, talán a legerősebb szándékom az volt, hogy megvalósítsak egy álmot, ne csak beszéljek vagy álmodjak róla.

Vivien annyi engedményt tett magának, hogy az odautazás és visszaút dátumát fixálta, azon belül pedig gondolta, jut ameddig jut, és „lesz ami lesz”. Az út és nem a célbaérés volt a lényeg. Úgy emlékszik, hamar sikerült ráhangolódnia saját ritmusára, könnyen feloldódott a gyönyörködésben és a jelenlét élményében. Így a visszafordulás lehetősége fel sem merült benne. A legszebb és a legnehezebb pedig ugyanaz volt számára: egyedül zarándokolni.