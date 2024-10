Az Állami Számvevőszéktől Klinga László igazgató mutatta be, hogyan ellenőrzik a civil szervezetek működését és gazdálkodását. Elhangzott, hogy 2022 óta külön igazgatóság foglalkozik ezzel, új módszertan alapján, amely már nemcsak a nagyobb szervezeteket vizsgálja, hanem azok társadalmi, gazdasági és politikai hatásait is. Kiemelték, hogy adatvezérelt ellenőrzésre és kockázatértékelésre támaszkodnak, így a civil szervezeteket a kockázatok alapján sorolják be, és azokat ellenőrzik alaposabban, ahol magasabb a kockázat.