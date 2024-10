A Covid19 vírus 2020 óta folyamatosan jelen van a nemzetközi és hazai népességben Azóta a vírus számtalan mutáción ment keresztül. Az egyes mutációk megbetegítő és terjedési képessége különböző. Természetesen Vas megyében is volt nagy számú megbetegedés, és jelenleg is zajlik egy újabb vírus variáns cirkulációja, enyhébb tünetekkel – tudtuk meg dr. Schneider Ferenctől, a Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Infektológiai Osztályvezető főorvosától, aki azt is elmondta, azt, hogy jelenleg hány beteg is küzd a koronavírussal, pontosan nem lehet tudni, hiszen nincs általános tesztelési kötelezettség, ennél fogva nem ismert az aktuális megbetegedések száma.

A Coviddal kapcsolatos kérdéseinkre dr. Schneider Ferenc adott választ.

Mik a tünetek?

A főorvos elmondta, aki megfertőződik, első sorban felső légúti tüneteket - köhögés, hőemelkedés, orrfolyás, fejfájás, egyeseknél izomfájdalom, gyengeség, levertség – tapasztal, ám ezek a tünetek nem specifikusak, más vírusfertőzésben is előfordulnak. Mivel az esetekkel kapcsolatos jelentési kötelezettség is megszűnt, ezért a betegség gyakoriságát csak becsülni lehet. Egy biztos: a háziorvosoknál mostanában nagyjából másfélszer több a rendelésen megjelenő beteg, többségük a fenti tünetekkel jelentkezik, egy részük covidos, de a szezonális vírusfertőzések is most halmozódnak.

- Az enyhe lefolyású betegek tüneti kezelés mellett otthon gyógyulnak. Mivel nincs kötelező tesztelés, a légúti betegek számára javasolt maszk viselet, bő folyadék, fokozott személyi higiénia. Beteg személy lehetőleg ne menjen közösségbe! Súlyosabb kórlefolyás, például tüdőgyulladás esetén az Infektológiai Osztály veszi fel a beteget kezelésre – fejtette ki a főorvos.

Hat még a Covid oltás?

Schneider Ferenc szerint a védőoltás és az átvészelt koronavírus-fertőzés után a védettség fokozatosan csökken, majd megszűnik. Az újabb találkozás a mutáns vírussal szintén ad bizonyos ideig tartó védettséget. Idővel lehet, hogy az influenza elleni oltáshoz hasonlóan, a Covid ellen is lesz évenkénti szezonális oltás, ám ez jelenleg még Magyarországon nem érhető el. - Amint említettem, a korábbi oltóanyagok nem védenek az újabb variánsokkal szemben. Tudomásom szerint folyamatban van az aktuális védőoltás megrendelése – zárja a főorvos.