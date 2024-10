Kétgyermekes család vagyunk, a mostani húszezres családi adókedvezmény 2025. júniustól harmincezerre, 2026. januártól negyvenezerre emelkedik. Szükség volt erre a lépésre. Így egyfajta inflációkövetés is megvalósul, bár nem lehet tudni, hogy mennyivel drágul még minden jövőre, illetve azután. A jelenlegi gazdasági helyzet nekem azt is jelenti, hogy jobban odafigyelek a kertünkben az alapanyagok megtermelésére. Minden forint számít ezért nagyon örülök, hogy ezzel is emelkedni fog a családunk bevétele.