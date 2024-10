Az Írottkő Natúrparkért Egyesület szervezésében tartottak egész napos rendezvénysorozatot szombaton Csepregen. - Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ támogatásával szerveztük meg az aktív családi napot - kezdte Schrott Tamás, az egyesület elnöke, aki a helyszínen saját maga is kivette a részét a szervezésből. – Több százan vettek részt a programokon. Sárvárról indult, Bükön is érintve, egy negyven fős kerékpáros mentet, de biciklisek érkeztek Zsiráról, illetve Kőszegről harmincan érkezek meg a fő helyszínre. A Malomkertben lehetett aikidózni, ugrókötelezni, kirakózni, a kisgyereket ügyességi versenyek várták. Itt volt a kőszegi Jurisics Bandérium, ők harcművészetet oktattak, lovagi tornát tartottak. A csepregi tavon csónakázni lehetett. A Malomkert mellett a Rumi háznál is voltak programok. Tömördön, a madártani tanösvényél, a madárgyűrűző állomáson sokan vettek részt. Kedvelt volt a szombat délutáni túra is.

Családi nap Csepregen: sokan kerékpárral érkeztek. Jobb oldalon, Schrott Tamás az egyesület elnöke

Schrott Tamás kiemelte, helyet biztosítottak a csepregi kézműveseknek, a szőlőhelyen pedig bortúrát, pincebejárást tartottak.

Horváth Zoltán, Csepreg polgármestere hivatalos útja miatt nem vett részt családi nap programjain.

A városvezetőt telefonon értük utol.

- Városunk is tagja az egyesületnek, az egyik képviselő-testületi ülésen merült fel a gondolat, ötlet, hogy nálunk is legyenek natúrparki események – közölte. - Ezt tovább gondolva egyeztettünk Schrott Tamás elnökkel, hogy miként lehetne színes és változatos programokat szervezni. Azt hiszem ez sikerült, a kínálatot nézve elmondható, minden korosztály megtalálta a magának megfelelőt.