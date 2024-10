Csaknem harminchat éve alakult meg Magyarország egyik legnépszerűbb együttese, a Csík Zenekar, amely egyedülállóan komplex módon képviseli az autentikus népzenét, a népzene-feldolgozásokat, valamint a népzenével átitatott popzenét a magyar koncertpalettán – idézi fel a METROPOL, amely a miértre is választ ad, kiemeli, hogy a döntést Csík János hozta meg, miután számot vetett fizikai teljesítőképességével, és úgy érezte, hogy az eddigi intenzív munkát, a sok utazást, rengeteg fellépést már nem tudja vállalni.

Csík János 36 évvel ezelőtt alapította népszerű együttesét. A Csík Zenekar nemrégiben Velemben is koncertet adott

Amint arról beszámoltunk, a Csík Zenekar Vas vármegyében legutóbb a Kőszeghegyaljai Asztalkő Fesztiválon adott koncertet a velemi Stirling villa mellett felállított nagyszínpadon, ezrek zarándokoltak oda, hogy meghallgassák őket.

Ezrek zarándokoltak ki Kőszeghegyaljára, az Asztalkő Fesztiválra hogy meghallgassák a Csík zeneart

Csík János december 30-án 60 éves lesz

Csík János decemberben lesz 60 éves, Kecskeméten született. A népzene és a néptánc mellett már fiatalon elkötelezte magát, hosszú távon a muzsikálás maradt meg a pályáján. 1988-ban alapította meg saját együttesét, a Csík Zenekart. 1991-ben megkapták a Népművészet Ifjú Mestere, 1993-ban a Kiváló Művészeti Együttes címet. A Wikipédián közölt életrajzából azt is megtudjuk, hogy 2002 novemberében súlyos autóbalesetet szenvedett, melynek következtében kétszer élesztették újra és egy hónapig eszméletlenül feküdt. Végtagjai, bal karja is több helyen eltört és nem is forrt össze jól. Műtétek sora, majd hosszú rehabilitáció után végül visszatérhetett a zenéléshez. 2009-ben Magyar Örökség-, 2010-ben Prima Primissima-, 2013-ban Kossuth-díjat érdemelt ki zenekarával. Munkássága elismeréseképpen Csík János 2010-ben a Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt kitüntetettje lett.