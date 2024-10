Szombathely, Cinema City (Savaria Plaza): Ma este gyilkolunk 10.00, 13.30, 18.00, 19.45 (magyar krimi-vígjáték) – Konklávé 15.30, 17.15, 20.00, 21.45 (angol–amerikai dráma) – Venom – Az utolsó menet 10.40, 15.20, 20.10, 22.30 (amerikai sci-fi) – Venom – Az utolsó menet 3D 13.10, 17.45 (amerikai sci-fi) – A vad robot 10.20, 14.00, 16.10, pénteken 18.20-kor is (amerikai animációs film) – Farkasbőrben – Vár a falka! 11.30 (animációs film) – A sárkányőrző 12.40 (spanyol–kínai animációs film) – Mosolyogj 2 20.30, 22.30 (amerikai horror) – Fekete pont 14.50 (magyar filmdráma) – Egy cica 10 élete 12.00 (angol–kanadai animációs film) – Beetlejuice, beetlejuice ma 18.15 (amerikai horror) Sárvár, Kabos László Filmszínház: Rókus és Rézi megmenti az erdőt 15.30 (animációs film) – A vad robot 17.00 (amerikai animációs kalandfilm) – Venom – Az utolsó menet 3D 19.10 (amerikai sci-fi) Szentgotthárd, Csákányi László Filmszínház: Venom – Az utolsó menet 3D pénteken 19.00 (amerikai sci-fi) Celldömölk, KMKK Art mozi: Transformers One ma 17.00 (amerikai–kanadai akciófilm) – És mi van Tomival? ma 19.00 (magyar filmdráma) Bükfürdő, Funcity: Rókus és Rézi megmenti az erdőt ma 10.00 (animációs film) – Vakarcs ma 12.00, pénteken 10.00 (ausztrál családi film) – Farkasbőrben – Vár a falka! ma 14.00 (animációs film) – Konklávé ma 16.30 (angol–amerikai dráma) – Venom – Az utolsó menet ma 19.00 (amerikai sci-fi) – Barátom, a pingvin pénteken 12.00 (brazil–amerikai vígjáték) – Ne oldozz el! pénteken 14.00 (amerikai horror) – Transformers One pénteken 17.00 (amerikai–kanadai akciófilm) – The Apprentice - A Trump-sztori pénteken 19.00 (kanadai–dán–ír életrajzi film)