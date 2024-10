Ebédszünetben csak a vendéglátóhelyek tartanak nyitva, a nyitva táblát megfordítják és belülről kulcsra zárják üzleteiket a szolgáltatók. A háziorvos is csak délig rendel, képtelenség elintézni bármit. Ha valaki a hét első napján ilyen tudattal indul el a hétvégén felgyűlt tennivalóit intézni, akár még simogató érzésekben is lehet része. A rendelőben az asszisztens 12 után tíz perccel is mosolyogva adja ki a beutalót, az órás – ebédidő ide vagy oda – hosszan tanulmányozza, miért állhatott meg másfél hónappal az utolsó elemcsere után a bonyolult óraszerkezet, a mérethibás ruhát pedig készségesen cseréli ki az eladó. Csak a vérvételre nem sikerül hétfő óta időpontot egyeztetni – igaz, ahhoz nem kell személyes jelenlét, csak egy telefon.

Ebédszünetben az órásnál

Fotó: pexels.com