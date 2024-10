Az állatok nyelve beszélhető parancsolgatás, ordítozás, agresszió és erőszak nélkül. Sőt valójában kizárólag így beszélhető, mert aki csak vagdalkozni, erőt fitogtatni tud, az valójában nemcsak hogy nem beszéli, de kicsit sem érti az állatok nyelvét. Sokszor, sokat hallottam már a suttogókról, főleg lovakkal összefüggésben. Ám amikor élőben, szemtől szemben láttam „dolgozni” Manna kozmetikusát, akkor rájöttem arra, hogy a kutyákkal is lehet suttogni, bár erre csak kevesen képesek. Vannak, akik erőszakkal nyúlnak a négylábúakhoz, pláne ha nem mindent pont úgy csinálnak, ahogy azt kitalálják. Amikor Manna a kozmetikusához került, nem mondanám, hogy a kezes bárányok népes táborát gazdagította. Utálja, ha a pofijához nyúlkálnak, a hajszárító sem a barátja, és úgy egyáltalán. De Kati mellett megőrizve önmagát egyetlen hangos szó vagy tett nélkül beletanult a dolgokba. Hogy hogyan? Úgy hogy szeretetet, türelmet kapott, és egy suttogót, aki nem pusztán érti, hanem beszéli is a nyelvét, akinél minden alkalom tiszta lap, aki nem előítéletből, kikövetkeztetésből végzi el a feladatát, és akinek a munkája a szívbéli hivatása, ennek hála pedig a kutyalélek legmélye csodaszép külsőben is megmutatkozhat.