Az elmúlt hetekben több szabályszegő, kamikaze-biciklist mutattunk be a vaol.hu-n, most olvasónk egy autósról készült videót küldött be, aki a szombathelyi Brutscher József utcába - a tűzoltóság utcájába -, hajtott be forgalommal szemben, az Ady tér felől. A piros autó vezetőjének nem tűnt fel a behajtani tilos tábla sem és a haladási irányával szemben felfestett útburkolati jelek sem.